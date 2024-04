Hoy vamos a visitar 5 lugares del mundo tan peligrosos que nunca podrás visitarlos, ya que tu integridad física podría correr serio peligro. Y no hablamos de zonas en conflicto, con alta tasa de criminalidad o recientemente afectadas por desastres naturales, sino de escenarios naturales de gran belleza que esconden unas condiciones de vida extremas, por no decir imposibles. Por ello, nada mejor que contemplar su belleza desde la comodidad de tu entorno, en la que no correrás peligro alguno.