Vuelta al mundo musical: 20 temazos con nombre de ciudad

Ryan Ross y Spencer Smith crearon Panic! at the Disco en Las Vegas en 2004, de ahí que fuera esperable una canción dedicada a la meca del juego de la coste oeste estadounidense. De hecho, el disco en el que el tema 'Vegas Lights' está incluido, Too Weird To Live, Too Rare To Die!, de 2013, es casi en su totalidad un homenaje a Las Vegas. "Quería que 'Vegas Lights' fuera un himno para Las Vegas que yo veo cuando voy a los clubs. Esa rara energía cuando todo el mundo se lo está pasando bien y no importa nada. Bailar como si nadie te mirara", explica su vocalista Brendon Urie. Pues dicho queda, ¡a bailar!