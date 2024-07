El truco del zapato: apréndetelo para tu próximo viaje

Existen algunos trucos para viajar en verano que consisten en adaptarse a la situación, vivir sin lujos. Por ejemplo, si no hay espacio suficiente en tu mochila para el pijama, ¡no pasa nada! A dormir como Dios te trajo al mundo (a no ser que duermas en un hostal con gente en la habitación, entonces no lo recomendamos). Aun así, hemos descubierto el truco del zapato, una manera fácil para ahorrar espacio en las bolsas de viaje, y por lo consiguiente, ahorrar dinero en el viaje.