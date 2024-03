El tren más increíble del mundo: recorre los valles de Colorado con el Rockies to the Red Rocks

La experiencia que ofrece este tren de lujo no tiene nada que ver con otras a bordo de palacios rodantes como pueden ser el Al Ándalus, el Costa Verde o, si viajamos más allá de nuestras fronteras, el mítico Orient Express. La principal diferencia radica en su duración, ya que el trayecto de Rockies to the Red Rocks dura tan solo dos días y no ofrece la opción de dormir en el tren.