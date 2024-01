Vuelven los trenes nocturnos, la forma más nostálgica y querida de viajar por tierra

El vagón litera o couchette tiene la opción de convertir las camas en asientos durante el día. También puede ser privado o para cuatro o seis personas. Tanto el baño como el aseo están en el pasillo y no incluye el desayuno, aunque sí agua mineral, mantas, sábanas y almohadas. El más asequible no tiene camas, sino seis asientos por compartimento, aunque pueden reservarse de forma privada. Aquí no se incluye ningún servicio y el baño está también en el pasillo.