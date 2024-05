TasteAtlas: la enciclopedia de las mejores gastronomías del mundo

Aunque vivas en España, encontrarás restaurantes para probar platos de los países más remotos y difíciles de ubicar en el mapa. Y si ubicar mapas no es lo tuyo, no te preocupes: Taste Atlas lo hace por ti. Pero ellos no ubican países: ubican comida. Se debe destacar que el mapa que se puede encontrar en la web ofrece información detallada. Por ejemplo, no te dirá que en España hay paella y sangría. Si haces zoom, puedes ver los platos de cada región: en el país vasco hay pintxos, en Andalucía hay Gazpacho, en Asturias hay fabada… y se puede ampliar aún más el mapa y ver comida típica de pueblos separados por pocos kilómetros.