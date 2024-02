Los destinos que cambiarán tu vida, según el creador de las guías Lonely Planet

Al hablar de aquel viaje que originó la primera Lonely Planet, surge la duda de si el actual Tony Wheeler se habrá acomodado. “Ahora estoy en un magnífico hotel de la Gran Vía madrileña... y me parece genial”, reconoce. “Pero hay determinados lugares a los que solo puedo ir si llevo una tienda de campaña. Me gusta viajar así al menos una vez al año.” Ok, entendido, pero... ¿sigue siendo un mochilero? “Me gusta viajar con equipaje que pueda llevar siempre encima. No hablo de hacer trekking, sino de andar un kilómetro con tu maleta a cuestas desde el hotel hasta una estación de trenes, por ejemplo. Si tu maleta no cumple este requisito, no es la ideal.”