11 restaurantes remotos por los que vale la pena viajar

El restaurante Koks se encontrabaen la orilla del lago Leynar, en el archipiélago de las Feroe. Aunque por fuera puede parecer una sencilla casa de madera, dentro, el chef con dos estrella Michelin Poul Andrias Ziska prepara unos platos de alta cocina totalmente exclusivos. El chef, en busca de un reto aún mayor, decidió trasladarlo a Ilimanaq, un diminuto pueblo de apenas 100 habitantes, a tan solo 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Y por supuesto, llegar hasta él no es nada fácil. Primero has de volar hasta Ilulissat, en la bahía de Disko, y posteriormente coger un barco que te llevará hasta este pueblo en media hora. Para no hacer el viaje en balde, el restaurante ofrece a sus comensales pernoctar una noche en uno de sus 15 bungalós de lujo.