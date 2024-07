Con el verano las posibilidades de encontrar lugares poco masificados en los que veranear se suele convertir en una misión imposible. Julio y agosto son los meses de vacaciones por excelencia y pueblos (tanto de interior como de costa) ven como sus habitantes crecen como la espuma de las olas o de una cerveza bien fresquita. Aun así, quedan lugares más recónditos en los que es posible desconectar, estar en contacto con la naturaleza o nadar en playas en las que no hay que pedir permiso a cada paso (por aquello de no ir pisando toallas) hasta llegar al agua. Si quieres algunas ideas, aquí tienes 4 destinos de España que no están masificados y que son preciosos para visitar en verano.