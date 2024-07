5 pueblos que conocer para decir que conoces León

Aunque es un pueblo conocido por sus vinos, no se debe confundir con la ciudad catalana Vilafranca del Penedès. Villafranca del Bierzo se fundó en la época romana, pero no se empezó a desarrollar hasta la Edad Media, cuando se convirtió en un punto importante de comercio en la región de El Bierzo. Uno de los lugares que se pueden visitar es la Iglesia de Santiago, una construcción románica famosa por su 'Puerta del perdón'. Los peregrinos que no pueden llegar hasta Santiago a causa de alguna enfermedad, pueden recibir el Jubileo en esta Iglesia. Otros puntos de interés son el Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca y la Colegiata de Santa María.