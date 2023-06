Todo lo que debes saber si vas a hacer el Camino de Santiago en verano

No todo vale, para realizar el Camino de Santiago es muy importante tener una credencial de peregrino ya que sino el camino no será oficial. Este documento servirá como identificación peregrina para que durante el recorrido puedas acceder a menús y alojamientos con precios especiales y será el lugar en el que recolectar los sellos que confirman los logros del camino. Una vez llegues a la meta, la Catedral de Santiago, utilizarás la credencial para recibir la Compostela que certifica que oficialmente has hecho el Camino de Santiago. También debes saber que para conseguir este certificado has de recorrer un mínimo de kilómetros dependiendo de cuál de los 7 caminos que llegan hasta el objetivo final escojas para tu ruta.