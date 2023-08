Siete lugares de veraneo alejados de la masificación turística

Los casi cuarenta kilómetros de playas vírgenes –el único litoral intacto de la península ibérica– que se extienden entre la localidad onubense de Matalascañas y la desembocadura del río Guadalquivir son el mejor freno para entrar en ellas y por tanto para preservarlas y protegerlas. Entrar hasta aquí no está prohibido, pero no se puede utilizar ningún medio mecánico porque sencillamente no existen carreteras que lleguen hasta este rincón simbólico de la baja Andalucía. ¿Buscas un lugar apartado y solitario donde solo tú escuches el sonido de las olas del océano Atlántico rompiendo sobre la arena? Este es tu sitio. No hallarás un lugar más solitario este agosto de turismo y gentío.