¿Huyes del calor? Este es el pueblo más frío de España en verano

El ser humano es, a veces, bastante incomprensible. Cuando llega el verano, enseguida nos lanzamos a los lugares de costa, y cuanto más al sur, mejor. ¿Por qué? Porque perseguimos el buen tiempo y los días soleados. El problema es que (y ahora, aún más con el cambio climático) entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto no es raro que el termómetro supere con soltura los 30 grados. Y así nos pasamos el día: torrándonos en la arena, metiéndonos en el agua para refrescarnos, y torrándonos en la arena otra vez. Lo peor es cuando el termómetro no remite por la noche. O no lo suficiente para evitarnos una vigilia alterada y empapada en sudor.