¿Cuánto deberían durar las vacaciones perfectas? Este estudio tiene la respuesta

Dado que cada individuo es único, no existe una fórmula precisa que determine cuál es el intervalo que necesitamos. Sin embargo, un artículo publicado por The Washington Post presenta una investigación realizada por la revista Journal of Happiness Studies del 2012, así como opiniones de expertos en salud y viajes, que arrojan luz sobre este tema. Este estudio revela los resultados de investigaciones que exploran la duración óptima de los recesos de manera generalizada.