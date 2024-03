Las ciudades con más Patrimonios de la Humanidad: una ruta por la historia

Quizá el viajero no se sorprenda al descubrir que ciudades como París o Roma están en el Top Cinco de las urbes con más cantidad de Patrimonios de la Humanidad, pero hay otras que, quizá, puedan causar mayor sorpresa, como Estambul (y sus mezquitas) o Kioto. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de una ciudad española que también se encuentra en lo más alto del ranking, ya que Córdoba puede presumir de lugares tan mágicos como su Mezquita- Catedral, su centro histórico, Medina Azahara y, cómo no, la Fiesta de los Patios Cordobeses.