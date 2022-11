El último reto viajero: visitar las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

España es uno de los países más bellos del mundo y sus ciudades son un claro ejemplo de ellos. Ser Patrimonio de la Humanidad es un honor para muchos parques naturales o monumentos, pero ser ciudad patrimonio es un reconocimiento único y nuestro país ha recibido este premio 15 veces.

Es muy importante conservar en perfectas condiciones los centros históricos para mantener este título y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ayuda a estas labores de conservación y mejora. Vamos a recorrer todas estos lugares que debemos visitar al menos una vez en la vida.

1. Alcalá de Henares, Madrid

Alcalá de Henares es uno de los grandes ejemplos de porqué hay que conservar el patrimonio, esta ciudad representa el saber, la literatura y la cultura. La ciudad natal de Miguel de Cervantes consiguió en 1998 esta insignia que premiaba su origen universitario, pero además sus construcciones renacentistas y barrocas la hacen única y espectacular.

2. Ávila

Adentrarnos por esta impresionante ciudad es como viajar al pasado, sus murallas, torres, iglesias y monasterios convierten a Ávila en una de las mejores representaciones del medievo. Una urbe nacida de la piedra, que combina a la perfección la vida moderna con la conservación de sus monumentos, un lugar lleno de arte, naturaleza y gastronomía.

3. Baeza, Jaén

Como en muchas zonas de España la convivencia de las culturas cristiana, musulmana y judía crearon ciudades armónicas y preciosas, Baeza es un claro ejemplo de ello. Su centro histórico reúne la arquitectura de estas religiones entremezcladas con murallas romanas y antiguos poblados pre-romanos. Además, tiene una antigua universidad que reunió a intelectuales de la talla de Machado y Lorca.

4. Cáceres

Cáceres es un monumento en sí mismo, al pasear por esta ciudad extremeña contemplaremos el legado de la historia de España. Caminando por el centro iremos desde el impresionante Arco de la Estrella incrustada en la muralla medieval y la Torre de Bujaco de la época almohade, hasta atravesar la judería. El aire medieval que desprende es perfecto para grandes producciones internacionales como Juego de Tronos y nacionales como Isabel.

5. Córdoba

Una de las ciudades más antiguas de España y Europa no podía quedarse fuera de esta lista, y es que en 1994 se reconoció el impresionante monumento que es Córdoba. Cuatro veces capital de imperios y califatos, con la preciosa Mezquita-Catedral como centro neurálgico de una centro histórico impresionante. Y con el Alcázar de los Reyes Cristianos y el puente romano como testigos de esta historia.

6. Cuenca

Alzándose sobre las montañas y al borde del desfiladero, Cuenca nace árabe, pero tras la conquista cristiana se conservó el precioso casco antiguo amurallado. Paseando por sus empinadas calles podremos ver las ruinas del castillo medieval, todo sujeto y formado de piedra. Además, aquí podremos conocer las famosas Casas Colgadas y beber agua en alguna de las muchas fuentes que hay a lo largo de la ciudad.

7. Ibiza

Ibiza es mucho más que fiesta y playas. Las calles y monumentos de la ciudad son testigos del paso de multitud de civilizaciones que dejaron una importante huella. Paseamos por el recinto amurallado del siglo XVI, con trazos de la antigua muralla musulmana, nos desplazamos para conocer la necrópolis púnica de Puig des Molins y el pueblo fenicio de sa Caleta. Y finalmente nos sumergimos para descubrir el Arrecife barrera de Posidonia.

8. Mérida, Badajoz

La antigua Emérita Augusta es una de las ciudades más romanas que se conservan en España, de su época más gloriosa nos han llegado los puentes y acueductos. Además, siempre ha sido un importante centro económico, militar y cultural por lo que también se ha conservado el impresionante teatro, el anfiteatro y el circo. Hoy en día podemos seguir disfrutando del teatro más allá de una visita turística, y es que las ruinas vuelven a cobrar vida al acoger representaciones teatrales durante el Festival de Teatro Clásico.

9. Salamanca

La historia de Salamanca siempre ha estado muy ligada a la universidad, es uno de los centros intelectuales más importantes del país y, a día de hoy, se sigue conservando esa magia universitaria. La arquitectura renacentista inunda cada rincón de la ciudad desde la Catedral hasta la curiosa Casa de las Conchas. Para los más románticos encontramos el huerto de Calisto y Melibea, los protagonistas de La Celestina, muy cerca del río Tormes y con unas vistas espectaculares de la ciudad.

10. San Cristóbal de la Laguna, Tenerife

La ciudad tinerfeña posee un rasgo distintivo con el restos de ciudades patrimonio, y es que en sus inicios fue construida con materiales de navegación y con cordeles. El centro histórico está formado por casonas y palacetes que mezclan clásicos pórticos de piedra y fachadas de diferentes colores. Además, aquí se encuentra la primera universidad construida en las Islas Canarias.

11. Santiago de Compostela

La cumbre del peregrinaje en Europa es el hogar de una de las ciudades más bonitas de España, desde la Edad Media miles de personas llegan andando cada año hasta las puertas de la catedral. La negra piedra es protagonista en calles como la Rua do Franco o la Rua do Vilar, pero no solo el interior es precioso, sino que la naturaleza envuelve a la urbe conviviendo a la perfección con el urbanismo.

12. Segovia

Segovia es una pequeña, pero preciosa ciudad. Su símbolo más representativo es el impresionante acueducto, con más de 19 siglos de antigüedad, tiene el Récord Guiness por ser el acueducto romano más grande que sigue en funcionamiento. Pero los palacios también son un espectáculo, con sus patios y fachadas, además la ciudad acoge a múltiples festivales de música, danza y fotografía.

13. Tarragona

Otro de los grandes ejemplos del paso del Imperio Romano por España es la antigua Tarraco. Con el tiempo la ciudad ha ido evolucionando, pero todavía hoy en día se notan los restos de la ciudad original. Las murallas se integraron en la ciudad, un antiguo templo de culto es parte de la actual catedral, incluso el circo romano es hoy parte de la arquitectura de las casas y locales de la zona.

14. Toledo

La antigua capital, referente de tolerancia y convivencia de las tres culturas, es una de las ciudades patrimonio más impresionantes del mundo. Caminando por su empinadas calles podremos conocer iglesias, sinagogas y mezquitas, además de importantes puntos como la Plaza de Zocodover y el imponente Alcázar. Y saliendo de la ciudad visitaremos el Mirador del Valle desde donde podremos ver una de las postales más bonitas del monumento que es Toledo.

15. Úbeda, Jaén

Un mar de olivos envuelve esta preciosa ciudad renacentista, pero en la que la herencia árabe y los estilos barroco y gótico han formado una preciosa ciudad monumento. Úbeda es conocida por tener algunos impresionante palacios como el de las Cadenas, el de Deán Ortega y el de la Vela de los Cobos, lugares únicos que reflejan la riqueza de la nobleza.