La mejor pasta de Roma se come en este pequeño y baratísimo local cerca del Vaticano

Pegado al Vaticano nos encontramos con el pintoresco barrio de Borgo, donde restaurantes con menú del día y un sinfín de tiendas de souvenirs nos recuerdan que estamos en uno de los lugares más visitados del mundo y cuna de la civilización occidental. Y, allí, entre todos los locales que ofrecen platos de pasta para llevar, descubrimos Pastaciutta, un pequeño restaurante que se ha convertido en todo un referente del take away gracias a su calidad y precios populares. Eso sí, debe saber el viajero que hay lugares en los que no está permitido comer por la calle.