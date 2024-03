5 escapadas de última hora por Europa: ciudades que disfrutar por muy poco dinero

Se suele decir que lo más apropiado es reservar y organizar un viaje con tiempo suficiente para no perder las mejores plazas de avión, los hoteles más asequibles o incluso las excursiones más llamativas. Sin embargo, hay veces que no es posible planificar con tanta antelación. Encontrar chollos a esas alturas, cuando las fechas de la escapada están demasiado cerca y uno piensa que sus vacaciones se han visto truncadas por la suerte, no solo es posible sino que es más fácil de lo que uno pueda imaginar. Apto para los más y los menos aventureros.