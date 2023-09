Así es el otro Oporto: barrios cautivadores y rincones inesperados

Otros emblemas de Miguel Bombarda son la tienda de vinilos y libros Materia Prima, en pie desde los años 90, y la tienda de ilustraciones Ó! Galería, en el número 61. Salir de ella sin una ilustración bajo el brazo es difícil. Abandonamos un segundo la Rua Bombarda para visitar dos espacios en la Rua do Rosário, que la cruza más o menos a la mitad. El primero, Cru, otra institución en la zona desde 2012, que incluye tienda de ropa, espacio de coworking, estudios de grabación, de fotografía, un auditorio... Unos números más allá, en la misma acera de Rua do Rosário, en el 233, se encuentra Rosa Et Al Townhouse, un hotel de barrio que se llevó el Prêmio Respeito pela Arquitetura en 2012 y que también comparte el carácter artístico de la zona, con fotografías e ilustraciones de artistas locales en su decoración.