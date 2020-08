Vuelta al mundo musical: 20 temazos con nombre de ciudad

Elegir un nombre de ciudad como título de tu canción es como elegir un nombre de persona. Si te llamas Penélope, lo más probable es que le tengas un cariño especial a la canción de Serrat, y que todas las Penélope del mundo sean fans del tema. Con una ciudad, la repercusión es aún mayor. Siempre que escuches el New York, New York popularizado por Sinatra, querrás visitar la ciudad de los rascacielos. Y a su vez, los neoyorquinos se sentirán orgullosos cada vez que suene. Pues bien, vamos a proponerte una lista de 20 canciones con nombre de ciudad para que recuerdes aquellos lugares que has visitado alguna vez... o te entren ganas de descubrirlos. ¡Dale al play!

1. 'AMSTERDAM', DE JACQUES BREL

Nos ha costado decidirnos entre el Amsterdam del genial belga o el Bruxelles, pero hemos optado por la primera por varias razones. Primero, porque su crescendo es de lo mejor que nos ha dejado la historia de la música. Segundo, porque estuvo a punto de no estar dedicada a Ámsterdam, sino a Amberes, pero la ciudad belga no cuadraba en la rima. Tercero, porque quizá ya no haya tantos marineros en el puerto de Ámsterdam, pero nos gusta imaginarnos otra época al escucharla.

2. 'WATERLOO', DE ABBA

La ganadora del Festival de Eurovisión de 1974 fue votada también la mejor canción de toda la historia del concurso musical europeo en el año 2005. Su título, Waterloo, hace referencia a la famosa batalla que tuvo lugar en 1815 en los alrededores de esta ciudad belga y que propició la caída de Napoleón. Su protagonista se rinde, como Bonaparte, pero esta vez por culpa del amor.

3. 'BUENOS AIRES', DE FITO PÁEZ

"En Buenos Aires todo vuela/La alegría, la anarquía/La bondad, la desesperación" canta el argentino Fito Páez en este tema crítico contra la capital argentina. Estaba incluido en el álbum Enemigos íntimos, aquel que grabó con Sabina en 1998 y tras el que acabaron, nunca mejor dicho, como enemigos íntimos. "En la canción 'Buenos Aires' hablo de los Falcon, vehículos que utilizaban los comandos de la dictadura militar; luego se vendieron a particulares y todavía te los encuentras en las calles de esta ciudad y te dan escalofríos", explicó Fito a El País.

4. 'PRAGUE', VERSIÓN DE MUSE

La banda inglesa liderada por Matt Bellamy hizo una versión de este tema de Mega City Four y la incluyó como cara B en su álbum The Resistance. Los Mega City Four reconocieron que nunca estuvieron en Praga, pero que utilizaron la ciudad para hablar de estar lejos. Muse quiso hacerle un homenaje con ella a Wiz, el cantante y líder de Mega City Four, que falleció en 2006.

5. 'SAINT-TROPEZ', DE RICKY MARTIN

Y tras el guitarreo de Muse, toca relajarse con el pop latino de Ricky Martin. En su canción, describe Saint-Tropez como un lugar donde todo puede ocurrir. A Ricky, este enclave de la Costa Azul francesa le hace bailar. ¿Y a ti?

6. 'MUNICH', DE EDITORS

Este temazo de los Editors fue escrito en Birmingham, su ciudad de origen, pero lleva el nombre de la ciudad alemana de Múnich. Estaba incluida en su álbum de debut, The Back Room, lanzado en 2005. Hay quien ve en su letra una referencia al nazismo, sobre todo porque retrata lo fácil que es para el ser humano romperse y caer en el lado oscuro.

7. 'KYOTO SONG', DE THE CURE

La música oriental de la canción ya nos traslada desde el inicio a Kioto, la antigua capital de Japón. Estaba incluida en su disco de 1985 The Head On The Door. Según contó en su día Robert Smith, más o menos la mitad de la canción tiene que ver con un sueño que tuvo su mujer, Mary, sobre un muerto en una piscina. La otra mitad, con un sueño que tuvo el propio Smith en el que se comía a alguien. Todo muy The Cure.

8. 'PYONGYANG', DE BLUR

Controvertida como pocas, esta canción de Blur remite a un viaje que Damon Albarn hizo a la capital norcoreana en 2013. Al volver, le dedicó un tema con las impresiones que le causó la ciudad de Pyongyang, algunas complejas.

9. 'CAI', DE NIÑA PASTORI Y ALEJANDRO SANZ

Cádiz huele a sal por la madrugá. Lo aseguran la Niña Pastori y Alejandro Sanz en este temazo compuesto por el segundo y cantado por la primera y que se incluyó en el Grandes éxitos 91_04 del madrileño en 2004. "Es una canción que es de todos, de los que somos gaditanos y de los que no. Es un himno a la belleza que representa una ciudad como Cádiz y a la forma tan peculiar de vivir que tenemos", explica Sanz. Con esto nos vale.

10. 'BALTIMORE', DE PRINCE

Cambiamos Cádiz por Baltimore (vaya salto). En 2015, Prince le dedicó un tema a la ciudad protagonista de The Wire y el tema tiene que ver bastante con la serie, ya que habla sobre afroamericanos muertos a manos de policías en la controvertida ciudad del estado de Maryland. La reciente muerte de George Floyd hace que esta canción de Prince esté de plena actualidad.

11. 'MALIBU', DE MILEY CYRUS

Alguien (supuestamente su exmarido, Liam Hemsworth) llevó a Miley Cyrus a Malibú y ella se enamoró de vivir frente al mar. Lo cuenta en esta canción de 2017. La joven artista dice que el cielo es más azul en Malibú, pero parece ser que en breve se cubrió de nubes, ya que la historia de amor con Liam saltó por los aires y se acabó la orilla del mar.

12. 'SANTA FE', DE BON JOVI

Baladón de los de Nueva Jersey incluido en su álbum Blaze of Glory. En ella se cita la ciudad de Santa Fe, capital de Nuevo México, donde un hombre se enfrenta a su juicio final. La redención es uno de los temas que trata.

13. 'VEGAS LIGHTS', DE PANIC! AT THE DISCO

Ryan Ross y Spencer Smith crearon Panic! at the Disco en Las Vegas en 2004, de ahí que fuera esperable una canción dedicada a la meca del juego de la coste oeste estadounidense. De hecho, el disco en el que el tema 'Vegas Lights' está incluido, Too Weird To Live, Too Rare To Die!, de 2013, es casi en su totalidad un homenaje a Las Vegas. "Quería que 'Vegas Lights' fuera un himno para Las Vegas que yo veo cuando voy a los clubs. Esa rara energía cuando todo el mundo se lo está pasando bien y no importa nada. Bailar como si nadie te mirara", explica su vocalista Brendon Urie. Pues dicho queda, ¡a bailar!

14. 'NEW YORK CITY', DE LENNY KRAVITZ

Con permiso de Frank Sinatra, vamos a dejar que sea en esta ocasión Lenny Kravitz quien nos cante algo sobre Nueva York, la ciudad donde nació y se crio. En este tema de 2014, Lenny declara su amor por una ciudad que ha subido y caído varias veces, pero que siempre sobrevive. Y que siga siendo así.

15. 'BARCELONA', DE ED SHEERAN

¿Y por qué le dedicó Ed Sheeran una canción a Barcelona en 2017? Pues porque parece que estaba buscando, como dice él mismo en la canción, un lugar donde el sol siempre brillara y se pudiera bailar hasta la madrugada y le vino a la mente la Ciudad Condal. El utilizar este tipo de topicazos hizo que muchos criticaran la canción, pero el británico ha dejado claro que ama la ciudad por encima de todo.

16. 'BERLIN', DE LOU REED

El genial Lou Reed no solo le dedicó una canción a la capital alemana, sino un álbum entero. Fue en 1973 y era un disco conceptual que contaba la historia de la adicción a las drogas de una pareja. Pero la canción de la que aquí hablamos es la que incluyó Lou en su álbum debut de 1972. En aquel momento, Reed no había visitado aún Berlín, pero le vino de fábula para hacer un paralelismo entre el muro que dividía la ciudad y una pareja que se estaba separando. Lou Reed no pisaría Berlín hasta que no se trasladó allí su amigo David Bowie, en 1976.

17. 'MADRID', DE DOVER

Muchos han dedicado canciones a Madrid o la citan en sus letras, pero nos permitimos hacerle un homenaje a Dover, el grupo de la capital que nos hizo vibrar en los 90. Y vibrante es para ellos Madrid, con sus luces, sus flashes, sus coches, como citan en la canción. "Mi ciudad favorita en el mundo", dice el tema. Suscribimos.

18. 'ISTANBUL', DE MORRISSEY

En 2014, Morrissey incluyó este tema en su disco World Peace is None of Your Business. Con él nos traslada a las calles de Estambul y consigue recrear el tono musical de la ciudad turca gracias a una guitarra Cigar Box, a otra Lap Steel y a un gong como percusión. Respecto a la letra, narra la historia de la búsqueda de una persona en medio de una zona de prostitución en Estambul.

19. 'ATLANTIC CITY', DE BRUCE SPRINGSTEEN

Dicen que para los que no pueden llegar a Las Vegas está Atlantic City. Bruce Springsteen le dedicó una canción a la ciudad del juego de la costa este de Estados Unidos en 1982, dentro de su álbum Nebraska. En ella habla del juego, de la mafia... Otra joyita del Boss.

20. 'ALBUQUERQUE', DE NEIL YOUNG

La ciudad de Nuevo México no solo sirvió de escenario para la serie de televisión Breaking Bad y para su spin-off, Better Call Saul, sino que también le inspiró a Neil Young una canción. En ella habla de huir a un lugar donde a nadie le importe quién eres. ¿Es ese lugar Arbuquerque? Pues parece que para Neil y para los protagonistas de la dos series que hemos citado sí lo es. Neil la incluyó en el disco Tonight's the Night de 1975.