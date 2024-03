El truco del desayuno gratis en el hotel: apréndetelo para tu próxima reserva

Si no has tenido esa suerte y quieres desayunar en el hotel se puede contratar como un servicio extra, pero debes saber que en ocasiones no compensa pagar el precio del desayuno, ya que en España (al menos en nuestro día a día) no solemos tomar desayunos copiosos. Generalizar siempre puede llevar a confusión, pero es cierto que la mayoría de gente con un café y una tostada ya tira hasta la hora del almuerzo. Nada que ver, por ejemplo, con el desayuno mexicano.