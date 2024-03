3 trucos en los hoteles que todos los viajeros deberían conocer

La gran mayoría de establecimientos hoteleros cuentan con servicio de lavandería, pero si prefieres volver a casa con la ropa sucia, este truco te ayudará a que no mezcles lo que llevas para lavar con lo que te queda limpio. Generalmente el servicio de lavandería no está incluído en el precio de la habitación y se debe pagar aparte. Quizá, por eso, los viajeros no suelen hacer uso de este servicio cuando disfrutan de estancias cortas.