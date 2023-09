El truco para pasar dos noches en Paradores por muy poco dinero

Y, como es de suponer, hospedarse en estos alojamientos tan exclusivos no está al alcance de todos los bolsillos. ¿O sí? Si te has fijado en las tarifas oficiales fijadas por Paradores en cada uno de sus establecimientos y piensas que no te las puedes permitir, es momento de que conozcas estos trucos para ahorrarte unos cuantos euros y descubras lo que es el lujo por menos de lo que imaginas.