El mapa que muestra el origen de todos los perros del mundo: ¿encuentras al tuyo?

La artista Lili Chin ha ilustrado un mapa del mundo donde representa el origen de 366 razas, y ha incluído incluso algunas que no forman parte de la lista del American Kennel Club ni de la Fédération Cynologique Internationale, que son dos de las organizaciones caninas más importantes del mundo. De esta forma, la artista reivindica que los perros que no son de raza pura merecen el mismo amor que los desmás. Si has entrado en este artículo es porque te gustan los animales, así que… ¿Puedes encontrar a tu mascota en el mapa?