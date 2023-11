La ruta otoñal que no te puedes perder: por el Pirineo en modo eléctrico

Si no has podido cargar tu vehículo, no te preocupes porque en esta ruta hay electrolineras en Aínsa, Boltaña, Sabiñánigo, Biescas y Panticosa. Puedes repostar energía mientras disfrutas con calma de unos de los pueblos más bellos de Aragón, Aínsa, declarado Conjunto Histórico, y de las inmediaciones del impresionante valle del mismo nombre.