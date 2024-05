Todas las fiestas de mayo: desde una cita con el cine a las flores de Girona

'The New Orleans Jazz & Heritage Festival', del 25 de abril al 5 de mayo, rinde homenaje a la comunidad de Luisiana a través de un elemento que la define: la música Jazz. El festival combina comida tradicional, desfiles, tiendas de artesanía… con conciertos que incluyen a artistas internacionales como The Rolling Stones o Hozier. El festival de este año rinde homenaje a la diversidad cultural de Colombia.