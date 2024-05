Los 20 libros que deberías leer antes de morir

Cuando viajar saliendo de casa no es posible, una historia de esas que te hacen llorar, reír, sobresaltarte, disfrutar y sufrir es suficiente para viajar con la imaginación a cualquier lugar del mundo. Los libros llevan cumpliendo con esa función desde tiempos inmemoriales, así como también son los mejores compañeros de aventuras posibles, esos que no reprochan, que nunca suponen una carga y que no juzgarán ninguno de tus movimientos. Estos 20 libros irán contigo en el viaje más importante, el de la vida.