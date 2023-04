Los secretos de la India: desde historias de amor hasta lugares sagrados

El subcontinente indio es tan amplio y diverso que no puede abarcarse en un único viaje, de igual modo que no podríamos conocer toda Europa en un solo tour. Pero iniciarse en su descubrimiento recorriendo parte del Rajastán, cuyo nombre, no en vano, significa "tierra de reyes", más la capital política de India, Delhi, ciudad de enormes contrastes y la capital espiritual del país, Varanasi, con el sagrado rio Ganges, sus cremaciones y sus rituales es una perfecta introducción a un país y unas culturas que impactan en todos nuestros sentidos.