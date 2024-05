Si quieres ver La Giralda tienes que ir a Kansas City

En nuestros días, Kansas City no suele aparecer en las rutas habituales de los viajeros que visitan EE. UU. Sin embargo, cuenta con atractivos suficientes para llamar la atención de aquellos realmente interesados en la cultura estadounidense –muchos argumentan que ciudades como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco no son representativas del verdadero carácter estadounidense-. Kansas City es una de las cunas del jazz, tiene un importante legado español debido que la región formó parte de la corona española en el siglo XVIII e incluso tiene su propia forma de hacer barbacoa. Y, no menos importante, es la ciudad de los Chiefs, el equipo de rugby que ha ganado la Super Bowl en 2022 y 2023. Y en los Chiefs juega Travis Kelce, novio de Taylor Swift, una de las mejores embajadoras de la ciudad. No hay duda de que Kansas tiene un color especial.