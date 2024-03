Recorre el mundo de la mano de Agatha Christie, una viajera intrépida en busca de inspiración

Su todavía marido la encontró en el hotel The Old Swan completamente alienada, bajo el nombre falso de Teresa Neele (con el apellido de la amante de Christie), tras once días sin dar señales de vida. En aquel momento no supo explicar por qué lo había hecho y tampoco lo pudo hacer más adelante. Nunca mencionó el tema. Fue tratada psicológicamente y continuó escribiendo. Unos años después, en 1934 y ya casada con su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan, escribió 'Asesinato en el Orient Express', basándose en una experiencia con una locomotora similar a la que conoció en su primer gran viaje.