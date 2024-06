Cáceres para principiantes: 7 rincones poco conocidos que debes visitar

¿Has tenido la oportunidad de visitar Cáceres? Esta ciudad extremeña está llena de historia, ya que se fundó en el año I a.C. Fue un importante lugar para los romanos, aunque lo fue aún más para los cristianos y los musulmanes que lo habitaron durante la Edad Media. De hecho, la UNESCO declaró el casco antiguo de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad en 1986, puesto que los laberintos de calles empedradas y los más de 30 edificios que datan desde la Edad Media hasta el Renacimiento, son un tesoro histórico. Además, la naturaleza que rodea Cáceres es una alternativa a las rutas urbanas, y si no te apetece andar mucho… ¡Siempre puedes disfrutar de la gastronomía! Si no has estado nunca en esta bonita e interesante ciudad, te presentamos siete lugares no muy conocidos que no te puedes perder.