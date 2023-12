Cómo sobrevivir a una persona que no para de hablarte durante un viaje

Otro plan que no suele fallar es el de ponerte un antifaz y cortar por lo sano. Si a esta excusa le añades una cara compungida y le expresas a tu interlocutor pelmazo que no has dormido nada porque has pasado la noche/día (o lo que corresponda) en urgencias, si no coge la indirecta y se calla… nosotros no sabemos qué más decirte….