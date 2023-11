5 consejos imprescindibles para tu primer viaje sola

Y en destino, un poco de sentido común. Como ya has hecho un trabajo de fondo y conoces la situación, lo mejor es ser prudente. Hay ciudades perfectas para un primer viaje sola, pero con barrios que conviene no pisar. También tienes que estar atenta a ciertas recomendaciones que, por muy típicas que sean, no debes pasar por alto: no pasear por calles poco transitadas al caer la noche, no montarse en coche con desconocidos, evitar zonas conflictivas, etc…