Un ejemplo de inclusión: el pueblo de Francia donde solo viven personas con Alzhéimer

Vivir con Alzhéimer no es tarea fácil, tanto para la persona que lo padece como para las que viven en su entorno. En muchas ocasiones, la única opción de las familias es ingresar al enfermo en un centro de cuidados, una opción que no suele ser la preferida y que conlleva una decisión complicada de tomar. Sin embargo, llega un momento en el que la persona diagnosticada con demencia ya no puede llevar a cabo una vida normal. Cada vez son más los proyectos que tratan de ayudar a estos enfermos, como el restaurante de los pedidos erróneos en Japón, donde los camareros son diagnosticados de demencia; visitar un museo como receta médica. O como el Village Landais Alzheimer en Dax, Francia.