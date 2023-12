El restaurante de Japón donde no te sirven lo que pides: tiene unos camareros muy peculiares

Hay normas no escritas que todos esperan que se cumplan en ciertas ocasiones. Por ejemplo, que la gente se coloque a la derecha de las escaleras mecánicas si van a quedarse quietos, dejar salir antes de entrar o que pidas comida en un restaurante y te traigan exactamente lo que has pedido. Sin embargo, esto no siempre sucede y suele cabrearnos que no sea así. A no ser que ocurra con previo aviso, como en The Restaurant of Mistaken Orders ("el restaurante de los pedidos erróneos"), en Japón. Este restaurante, inaugurado en el año 2017, tiene una plantilla un tanto especial, poco común: todos los camareros sufren algún tipo de demencia, por lo que, a lo mejor, no recuerdan los pedidos. Esto se suple, según el dueño, con muy buena comida -sea lo que querías o no-. Las cifras de demencia aumentan a pasos agigantados, del mismo modo que lo hace la población envejecida del mundo entero.