Los destinos más baratos a los que viajar en 2024

Una habitación en un hotel bastante decente puede costar unos 20 o 30 euros la noche y regatear en los comercios es totalmente normal. Eso sí, si viajas en pareja y no estás casado no podréis dormir juntos. Además hay que ser consciente de que se está en un país musulmán, por lo que no todo lo que está bien visto en Europa lo está en Marruecos. Así, la homosexualidad es ilegal, se debe cuidar la vestimenta sobre todo al entrar en templos y hay que tener una mayor precaución si eres mujer. Aunque en realidad muchas veces es culpa de los prejuicios más que de la inseguridad real, ya que sus habitantes acostumbrar a recibir visitantes de todas partes del mundo.