La Bocca della Verità, la curiosa escultura de Italia a la que mentirle te puede costar la mano.

Al meter la mano, ella juró que nunca había besado a nadie que no fuera su marido, con excepción del loco que la había abordado momentos antes. De esa manera, y al no mentir, consiguió conservar la mano gracias a una magnífica puesta en escena. Eso sí, se cuenta que, desde entonces, la Boca de la Verdad jamás volvió a cerrarse para no juzgar a nadie, ni por su culpabilidad ni por su inocencia.