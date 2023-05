Encuentran una estatua de 2.000 años de antigüedad en una alcantarilla de Roma

Y, tras meses de trabajo, ha aparecido una estatua de mármol de tamaño natural que se puede identificar con Hércules debido a la presencia de un garrote y una piel de león que cubre la cabeza. En el momento que se han descubierto estos restos, se han llevado a un depósito del Parque Arqueológico de Appia Antica para su estudio y datación. No va a ser un trabajo fácil, puesto que la escultura no se ha hallado en su contexto original. Parece que, en el siglo pasado, durante los trabajos de creación del conducto de alcantarillado que atraviesa Parco Scott, se tiraron a una zanja y no se han rescatado hasta ahora.