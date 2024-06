La biblioteca que parece salida de una película de fantasía: bienvenidos a George Peabody Library

Se dice que si no puedes viajar, puedes leer un libro, ya que las páginas te transportarán a otros mundos. Aunque la lista de beneficios de la lectura es interminable, no es lo mismo imaginarte una brisa desconocida acariciándote la piel, mezclada con olores y sonidos que no puedes reconocer, y luz del sol posándose sobre las creaciones del universo con tonos distintos, que vivirlo en carne y hueso.