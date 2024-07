El pueblo más pequeño de Álava: 4 habitantes, infinitos encantos

Por suerte, por desgracia, no hay mucho más que reseñar. Este pueblo no aparece en las búsquedas de Internet. No tiene mucho registro histórico más allá de la torre. No quedará más remedio que organizar una expedición. Ir hasta allí, libreta en mano, cámara en bandolera, y recoger testimonio oral, visual. Y dejar algo escrito y fotografiado para que este pueblo no desaparezca cuando los últimos cuatro habitantes lo hagan.