Avances tecnológicos han permitido revelar donde fue enterrado el filósofo Platón

Pompeya no fue la única población que fue arrasada por la erupción volcánica en el 79 d.C. Herculano, su localidad vecina, también sufrió las consecuencias de la lava derramada por el Vesubio, y una de las casas que destruyó contenía más de 1.700 rollos de papiro. Después de la erupción del volcán, todo el conocimiento imprimido en el papel se convirtió en objetos carbonizados casi imposibles de analizar. Aunque se ha conseguido analizar algunos textos gracias a técnicas de investigación que no dañan el papiro, no se puede descifrar la totalidad de las obras.