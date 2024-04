6 trucos de aeropuerto que nadie conoce y que todos los viajeros deberían saber

La ley de la cebolla es una clave a la hora de tomar vuelos, sobre todo si son low-cost. Las compañías que cobran por exceso de equipaje no tendrán reparos en pedirte más dinero -y no poco- si te pasas del peso establecido. Lo ideal sería pesarlo y medirlo en casa, pero si igualmente se sobrepasa, siempre queda la opción de vestir con las máximas capas de ropa que sean posibles. La maleta la pueden pesar, pero al pasajero no.