¿Quieres que nunca más se pierda tu maleta? Mete esto dentro

Otro de los grandes problemas del equipaje son los robos o las equivocaciones. Muchas maletas son iguales o parecidas y si no las llevamos bien identificadas alguien podría confundirse y coger la nuestra por error. Para evitar este sinvivir que supone el equipaje, existe una herramienta que debes incluir en su interior para tenerla siempre controlada y saber dónde está en todo momento. Se trata de un pequeño localizador que mediante bluetooth o GPS manda la ubicación del artículo en el que va enganchado para saber siempre su ubicación exacta. Es cierto que esta tecnología no hará que tu maleta no se pierda en la facturación, pero te permitirá tener su ubicación exacta durante el trayecto.