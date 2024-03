3 trucos para comer barato en el aeropuerto

Es importante que el viajero no se deje llevar por la euforia cuando vea un establecimiento franquiciado, puesto que los hay también bastante costosos. No diremos nombres, pero una muestra puede ser la marca de café que te cobra una cookie a precio de tarta de chocolate. Y sí, es que también hay franquicias de lujo cuyos precios no son precisamente para ahorrar unos cuantos euros.