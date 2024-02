Ya puedes comprar los billetes para The Jacobite, el tren de Harry Potter que recorre Escocia

Tanto en el viaducto como en el pueblo homónimo, el tren hace parada para que los pasajeros disfruten de las vistas. Es casi un recorrido de cine, pues no solo J. K. Rowling encontró inspiración en estas tierras por las que el tiempo no pasa. Las playas de Morar fueron las localizaciones elegidas para películas como 'Highlander' y 'Local Hero'. Aunque el pasajero no encuentre la referencia de estas localizaciones, el paisaje se presenta como una película en sí misma y no es necesario ser aficionado al cine para darse cuenta de ello.