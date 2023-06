Así es el nuevo parque temático de Harry Potter en Tokio

Pero esto no acaba aquí, porque nuestra experiencia no solo se vivirá entre los escenarios, donde seguramente querrás hacerte mil y una fotos para no olvidarlo jamás. También disponen de una experiencia digital que nos permitirá montarnos a una escoba con una varita y que, con ayuda de efectos especiales, nos ayudará a recrear un vídeo en el que parecerá que estamos volando por las calles de Londres mientras huimos de los mortífagos.