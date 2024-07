6 trucos de aeropuerto que todos los viajeros deberían conocer y utilizar

El truco de la comida tampoco tiene mucho misterio y es que debes saber que está permitido pasar comida a las zonas de embarque siempre y cuando sea sólida. En definitiva, todo alimento que no se adapte al continente en el que se guarda tiene luz verde. Pero vamos a explicarlo de una forma mucho más ilustrativa para que no haya dudas: un filete con patatas metido en un túper no supone un problema, mientras que un yogur o una sopa sí. ¿El motivo? Estos alimentos se adaptan (debido a su consistencia líquida) a la forma del envase y, por tanto, deben cumplir con la normativa respecto a la cantidad de líquidos permitidos.