Cinco países han decidido no tener aeropuertos: esta es la razón

Aunque se planeó construir uno en el año 2021, no se llevó a cabo el proyecto por no cumplir con las medidas de seguridad exigidas, ya que las infraestructuras no ofrecían una visibilidad adecuada. El territorio andorrano es de menos de 500 kilómetros cuadrados que habitan cerca de 80.000 personas. Pese a no contar con aeropuerto propio, la red de carreteras permite acceder tanto en coche como en autobús, además de a través del aeropuerto de Andorra-La Seu, perteneciente a España.