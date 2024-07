10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en la India

En cuanto pongas un pie en el país vas a descubrir que los locales suelen mover la cabeza de una forma un tanto particular que no significa ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Al igual que los italianos tienen ese gesto de manos tan particular, los indios menean la cabeza para expresar infinidad de cosas que dependerán del contexto. Para un occidental puede ser difícil entender el significado, pero aquí tienes un video que te ayudará a entender lo que quieren expresar.