Las 10 rutas de vuelo con más turbulencias del mundo

Aunque se repita hasta la saciedad que son normales y no hay que tenerles miedo, es lógico ponerse nervioso cuando uno, como pasajero, las sufre. Los pilotos preven las turbulencias en sus trayectos, por lo que para ellos no suponen ningún reto, sobre todo las ligeras y moderadas. Otro tema son las severas y las extremas, que son muy poco habituales. En conclusión, no resultan peligrosas, ni tampoco son iguales en unos aviones que en otros. Así como en los diferentes trayectos.